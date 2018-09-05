الكويت والولايات المتحدة توقعان خطاب نوايا لتعزيز التعاون في الامن السيبراني

وقعت الكويت والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء خطاب نوايا بهدف تعزيز التعاون في الامن السيبراني وذلك على هامش زيارة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى واشنطن.

ووقع عن الجانب الكويتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الاذينة وعن الجانب الامريكي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتصالات والمعلومات الدولية روبرت ستراير.

وقال الاذينة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان خطاب النوايا بين الدولتين يهدف إلى مزيد من التعاون لتنفيذ استراتيجية الامن السيبراني الوطني للكويت وبناء القدرات ونشر الوعي في مجال الامن المعلوماتي الى جانب تبادل المعلومات وتقاسم افضل ممارسات الامن السيبراني.

واوضح ان خطاب النوايا يشمل اغلب المجالات المتعلقة بالامن السيبراني ومنها تحديد فرص تحسين امن البنية التحتية الحيوية ووسائل الدفاع الالكتروني وتحقيق التعاون التقني بين فرق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية ومراكز عمليات الامن السيبراني اضافة الى التعاون حول الاستجابة للتهديدات والجرائم الالكترونية وانشطة بناء القدرات بما في ذلك التمارين المشتركة والزيارات المنتظمة.

واكد الاذينة ان خطاب النوايا بين البلدين يفتح افقا جديدا للتعاون في مجال الامن السيبراني لتحقيق الاستراتيجية المنشودة في الكويت مشيدا بالتعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجالات.

من جانبه اكد السفير الامريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان في تصريح مماثل ل(كونا) اهمية التعاون في مجال الامن السيبراني مسلطا الضوء على الحوار الاستراتيجي الاول بين الكويت والولايات المتحدة والذي عقد في 2016 حيث تم التأكيد على انه سيكون هناك تعزيز للتعاون في هذا المجال لافتا الى انه “من خلال هذا التوقيع حققنا ذلك الهدف”.

واشار الى ان هذا التعاون العملي سيساهم بتعزيز الامن في نظام المعلومات بين البلدين.