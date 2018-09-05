ربع مستخدمي “فيسبوك” في الولايات المتحدة أزالوا التطبيق من هواتفهم

حذف ربع مستخدمي “فيسبوك” في الولايات المتحدة (26% منهم تحديدا) التطبيق الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي هذه من هواتفهم الذكية خلال سنة، بحسب ما أظهر استطلاع للآراء نشر نتائجه الأربعاء مركز “بيو” المستقلّ للأبحاث.

وكانت نسبة هؤلاء المستخدمين بعد أعلى لدى الفئة العمرية 18-29 عاما، فنحو 44% منهم أكدوا أنهم ألغوا التطبيق من هواتفهم بين حزيران/يونيو 2017 وحزيران/يونيو 2018.

ولا يعني إلغاء التطبيق الانقطاع بالكامل عن “فيسبوك”.

فقد شمل هذا الاستطلاع الذي أجري بين 29 أيار/مايو و11 حزيران/يونيو 3413 مستخدماً اختيروا من عينة أوسع تضمّ 4595 شخصاً.

شكّلت أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم محور فضيحة مرتبطة بشركة “كامبريدج أناليتيكا” البريطانية التي استغلّت بيانات ملايين المستخدمين.

وهزّت هذه الفضيحة مستخدمين كثر انتابهم القلق إزاء خطر نشر بياناتهم الشخصية.

كذلك، سلط دخول النظام الأوروبي لحماية البيانات الشخصية حيزّ التنفيذ في أيار/مايو، الضوء على هذه المسألة بعد أكثر.

وفي ظلّ هذه الزوبعة، سهّلت “فيسبوك” عملية تعديل معايير الاستخدام.

وقام 54% من المشمولين بالاستطلاع بتغيير معاييرهم في الفترة المذكورة، في حين أن 42% من المشاركين أقروا بأنهم توقفوا عن الاطلاع على صفحاتهم لأسابيع عدة أو أكثر.