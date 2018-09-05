حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 06 سبتمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 06 سبتمبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .
ليلاً:
حار نسبيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 24 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المناطق الساحلية .
الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 28°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
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