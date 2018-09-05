حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 06 سبتمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 06 سبتمبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .

ليلاً:

حار نسبيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 24 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المناطق الساحلية .

الحرارة العظمى: 45°

الحرارة الصغرى: 28°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.