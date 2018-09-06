“نزاهة” الكويتية: رئيس مجلس ادارة “كاسكو” افاد بأنه لم تمارس عليه ضغوط للعدول عن تقديم البلاغ للنيابة

‏قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إنها استمعت الى أقوال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) عادل البرجس الذي افاد “بانه لم تمارس عليه او على مجلس الادارة اي ضغوط للعدول عن تقديم البلاغ الذي قدم الى النيابة العامة ولم يخرج مضمون أقواله التي أدلى بها عن اطار الخلافات الداخلية داخل مجلس الإدارة”.

‏وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ‏أن البرجس انهى أقواله بعدم رغبته بتقديم بلاغ ضد أي شخص وتم إثبات ذلك في محضر رسمي وقع عليه في جلسة سماع أقوال عقدت في مقر الهيئة وتم تهيئة كافة الضمانات القانونية اللازمة له.

‏وأكد عزم (نزاهة) بمواصلة الجهود والإجراءات بشأن كشف الفساد وفحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها وتثمن دائما دور جميع المواطنين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة ‏للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.

‏وذكر أن الهيئة ملتزمة في نفس الوقت بتوفيرأقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون رقم 2 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية للهيئة.