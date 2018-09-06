(هيئة الغذاء) الكويتية توصي بحظر ورفع الحظر عن استيراد منتجات غذائية من عدة دول

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية اليوم الخميس عن توصيات تتعلق بحظر ورفع الحظر عن استيراد مواد ومنتجات غذائية من عدة دول.

وقال أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة عادل السويط في بيان صحفي أن اللجنة أوصت في اجتماعها العاشر للعام الحالي حظر ورفع الحظر على استيراد مواد ومنتجات غذائية من العراق وألمانيا والولايات المتحدة وقيرغيزيا لأسباب محددة.

من جهته قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة والناطق الرسمي لها طارق السبتي وفقا للبيان إن وزارة التجارة والصناعة قررت فرض حظر احترازي مؤقت على استيراد جميع المواد الغذائية من العراق بسبب الاشتباه في تفشي مرض الكوليرا.

وأضاف السبتي أنه تم رفع الحظر عن استيراد منتج جبن (jocca) من جمهورية ألمانيا الاتحادية وكذلك رفع الحظر عن الروبيان الطازج والمجمد والمبرد من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية لخلوها من مرض (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease).

وأشار الى حظر استيراد لحوم الابقار والماعز والاغنام بكافة انواعها ومنتجاتها الطازجة والمبردة والمجمدة من جمهورية قيرغيزيا بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.

يذكر أن (هيئة الغذاء) أنشأت بقانون رقم (112) لسنة 2013 حيث حدد اختصاصات الهئية ذات الصلة بالغذاء والتغذية منها تقرير البرامج والسياسات واللوائح المعنية بتعزيز تغذية المجتمع بهدف الحد من انتشار الامراض غير المعدية.