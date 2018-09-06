مانشيني يوضح سبب معاناة كريستيانو في إيطاليا

أوضح روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، سبب فشل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في التسجيل خلال 3 مباريات مع يوفنتوس.

وقال مانشيني، في تصريحات نقلها موقع “كالتشيو ميركاتو”، مساء اليوم الخميس: “هناك أوقات لا تحدث فيها الأشياء التي تريدها، ولكن لا أعتقد أن لدى كريستيانو مشكلة من أجل العودة إلى تسجيل الأهداف”.

وأضاف: “لا يحصل رونالدو على مساحة اللعب في إيطاليا التي اعتاد عليها بالدوري الإسباني، لأن المنافس هنا يدافع في وسط ملعبه”.

يذكر أن رونالدو، انتقل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من ريال مدريد إلى يوفنتوس، في صفقة قدرت بـ112 مليون يورو.