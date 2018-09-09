وزير التربية الكويتي: الانتهاء من اغلب المشاكل الرئيسية والعمل يسير بصورة طبيعية في جميع المدارس

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي انه على اثر الاجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الايام الماضية للتعامل مع اعطال اجهزة التكييف في بعض المدارس فقد تم الانتهاء من اغلب المشاكل الرئيسية وأن العمل في جميع المدارس يسير بصورة طبيعية.

واعلن العازمي في تصريح للصحفيين على هامش جولة تفقدية بين عدد من مدارس التعليم العام في منطقتي مبارك الكبير وحولي التعليميتين اليوم الاحد عن توزيع 900 وحدة تكييف على المناطق التعليمية.

واوضح انه تم توزيع 200 وحدة لمدارس منطقة الأحمدي التعليمية و200 لمنطقة حولي التعليمية و200 لمنطقة مبارك الكبير التعليمية و100 لمنطقة الجهراء التعليمية و100 لمنطقة العاصمة التعليمية و100 لمنطقة الفروانية التعليمية.

واكد الوزير العازمي ان الوزارة حريصة على توفير المزيد من وحدات التكييف على المناطق التعليمية إذا استدعى الأمر ذلك مبينا في الوقت نفسه أن العمل جاري على قدم وساق لحل جميع المشكلات التي واجهت انطلاقة العام الدراسي في أسرع وقت ممكن.

وشدد الدكتور العازمي على حرصه الشديد في الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية وتسخير كافة الامكانات والسبل المتاحة التي تضمن لهم الراحة وتوفر الأجواء المناسبة خلال الدوام المدرسي.

وضمن تهنئته اعضاء الهيئتين التعليمية والادارية واولياء الامور ببدء العام الدراسي الجديد وانتظام الدوام المدرسي بكافة الصفوف مع بدء دوام طلبة المرحلة الثانوية أشاد العازمي بالجهود المبذولة من قبل أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس وكذلك المناطق التعليمية.

وأعرب العازمي عن آماله في أن تحقق الوزارة الأهداف المنشودة للتعليم ولتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلبة والطالبات متمنيا السداد والتوفيق للمعلمين والاداريين والتفوق والنجاح للطلبة والطالبات.

وكان الوزير العازمي قد بدء جولته التفقدية على عدد من المدارس منذ ساعات الصباح الباكر يرافقة الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط المهندس ياسين الياسين وعدد من مسؤولي الوزارة صباح اليوم.

وشملت الجولة عدد من مدارس التعليم العام في منطقتي مبارك الكبير وحولي التعليميتين وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جاهزية المدارس ورصد أي معوقات قد تواجه الادارات المدرسية والطلبة والعمل على حلها وإزالتها على وجه السرعة إن وجدت.

وتضمنت الجولة مدارس خالد سعود الزيد الثانوية بنين وسليمان المطوع المتوسطة بنين وحسين العسعوسي الابتدائية بنين في منطقة مبارك الكبير التعليمية ومدرسة الفضل أبو العباس الابتدائية بنين في منطقة حولي التعليمية.