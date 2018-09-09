“السكنية” الكويتية ترفع أولوية التخصيص على قسائم “جنوب صباح الأحمد” لنهاية 2014

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الأحد رفع أولوية التخصيص على قسائم جنوب مدينة (جنوب صباح الأحمد) السكنية حتى 31 ديسمبر 2014.

ودعت المؤسسة في بيان صحفي الراغبين في الحصول على قسائم رعاية سكنية بمدينة (جنوب صباح الأحمد) السكنية من أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31 ديسمبر 2014 وما قبل إلى مراجعة أي من مراكز خدمة المواطن الأربعة التابعة لها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقالت ان موعد استقبال المراجعين في المبنى الرئيسي للمؤسسة سيكون في الفترة من 00ر8 صباحا وحتى 45ر12 مساء في حين سيكون استقبال المراجعين في الفترتين الصباحية والمسائية بفرع الحكومة مول في منطقة (جابر العلي) وفرع الحكومة مول في برج التحرير في حين اقتصر وقت المراجعة لفرع الجهراء على الفترة الصباحية فقط.

وشددت على ضرورة اصطحاب الراغبين بالتخصيص صورا عن البطاقة المدنية للزوج والزوجة والأبناء وصورة عن عقد الزواج في حال وجود زوجة ثانية وصورة عن عقد الطلاق وشهادة من وزارة العدل باسم الزوج والزوجة الكويتية أو الخليجية مضافا إليها الرقم المدني.

وأشارت (السكنية) الى ضرورة أن يكون الاسم مطابقا للبطاقة المدنية وإلغاء طلب القرض العقاري لدى بنك الائتمان الكويتي إن وجد إضافة إلى إحضار شهادة راتب حديثة تفصيلية للعاملين في القطاع الحكومي وشهادة من التأمينات الاجتماعية بمدد الاشتراك.

وأوضحت انه على جميع العاملين في القطاع الخاص إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة تبين عدم تقاضيه بدل إيجار أو بدل سكن من عمله الى جانب شهادة من التأمينات الاجتماعية بمدد الاشتراك.

وقالت انه إذا كان المتقدم متقاعدا أو يعمل في القطاع الخاص أو لا يعمل فعليه إحضار شهادة حديثة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبينت انه يجب على المتقاعد الذي يعمل في القطاع الخاص ومن لا يعمل إحضار شهادات دراسية لآخر فصل دراسي للعام الدراسي السابق والحالي بالدرجات من المدارس الحكومية إضافة إلى وجوب تصديق شهادات المدارس الخاصة من إدارة التعليم الخاص.

وأفادت انه في حالة كان والد صاحب العلاقة متوفى أو والدته الكويتية أو الخليجية فيجب إحضار صورة عن حصر الوراثة وشهادة من التسجيل العقاري باسم المتوفى مضافا إليها الرقم المدني ورقم الجنسية.

وذكرت انه في حال كان صاحب العلاقة (وحيد الأب) فيجب عليه إحضار شهادة من وزارة العدل فيما يجب على من لديه أولوية إعاقة إحضار شهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.