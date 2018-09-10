5 مفاجآت ستطلقها شركة أبل

تترقب الأوساط التقنية حدث شركة أبل الكبير في 12 سبتمبر الجاري، والمتوقع أن تطلق فيه الشركة 5 مفاجآت لجمهورها، أبرزها هاتف أيفون الجديد

وتوقع المحلل مينغ تشي كو من مجموعة “تي إف إنترناشيونال” للأوراق المالية، والذي لديه تاريخ حافل من التنبؤ الدقيق لخطط آبل، أن تطلق ثلاثة هواتف جديدة هذا العام، فيما أشارت التقارير اللاحقة الصادرة خلال عام 2018 إلى أن توقعاته صحيحة.

آيفون مختلف

وستطلق أبل خلفًا لهاتف أيفون إكس مع نفس الشاشة بحجم 5.8 إنش، إلى جانب نموذج أكبر مع شاشة بقياس 6.5 إنش ونموذج ثالث بسعر منخفض مع شاشة من نوع LCD بحجم 6.1 إنش، وفقًا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ومن المنتظر أن تتضمن الأجهزة الثلاثة، عدة ميزات أهمها، التعرف على الوجه، واختصارات سيري، ووضع عدم إزعاج جديد، وعناصر تحكم تتيح لك معرفة المدة التي تستخدم فيها تطبيقات معينة وإشعارات جديدة وميموجي مخصصة والمزيد.

أجهزة آيباد جديدة

ورغم إطلاق آبل لجهاز حاسب آيباد جديد في وقت سابق من هذا العام، لكنها لم تقدم بعد نسخة جديدة من حاسب آيباد برو الخاص بها، ومن المتوقع إطلاق إصدار جديد من طراز 12.9 إنش إلى جانب طراز جديد بقياس شاشة 11 إنش في خريف هذا العام، وربما خلال الحدث المنتظر.

حواسيب جديدة

وحسب تقارير لبلومبرغ الشهر الماضي، تخطط أبل أيضا لإطلاق اثنين من أجهزة ماكنتوش الجديدة في وقت ما من هذا الخريف، مما يعني إمكانية كشفها النقاب عنها خلال الحدث المنتظر.

وقال التقرير إن شركة آبل ستطلق نسخة احترافية جديدة من جهاز ماك ميني، وهو حاسب الشركة الصغير الذي يتم بيعه بدون شاشة عرض، ولا يستهدف عادة المستخدمين المحترفين، ولكنه يسمح للشركة ببيع جهاز حاسب قوي بسعر أقل نظرًا إلى أنه لا يحتوي على شاشة.

ساعة ذكية

وتشير التقارير إلى أن الشركة تستعد لكشف النقاب عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية “أبل واتش سيري”، عبر إطلاقها نسختين جديدتين بأحجام شاشة أكبر، ودقة أعلى من النماذج الحالية، وتفيد المعلومات بأن حجم الشاشة أكبر بنسبة 15 في المئة تقريبًا عن تلك الموجودة في الطرازات الثلاثة الأولى، ما يعني أن الساعة الذكية الجديدة يجب أن تكون قادرة على عرض المزيد من المعلومات على الشاشة في وقت واحد أو ربما تسهيل قراءة النصوص الأصغر حجمًا.

أجهزة شحن لاسلكي

وأعلنت شركة آبل في العام الماضي عن عدد من المنتجات، لم يتم توفيرها للمستخدمين بعد، بما في ذلك شاحنها اللاسكي، الذي يسمح للمستخدمين بشحن هاتف آيفون وساعة آبل الذكية، وسماعاتها اللاسلكية في نفس الوقت، فيما كان المنتج الثاني عبارة عن علبة شحن لاسلكية اختيارية لسماعاتها اللاسلكية، والتي قالت آبل إنها ستأتي في وقت ما في 2018، وقد نتمكن من رؤية هذه المنتجات خلال الحدث، بالإضافة إلى بعض المفاجآت الإضافية.