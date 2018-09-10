وكيل “الداخلية” التقى ممثلي الحسينيات في الكويت

التقى وكيل وزارة الداخلية في مبنى وزارة الداخلية في منطقة صبحان، اليوم الإثنين، ممثلي الحسينيات بحضور القيادات الأمنية الميدانية المعنية.

وفي بداية اللقاء رحب الفريق وكيل الوزارة بالحضور ونقل تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح، موجها الشكر إلى أصحاب الحسينيات وروادها على تعاونهم وتواصلهم الدائم مع وزارة الداخلية.

وجدد وكيل وزارة الداخلية الدعوة لمرتادي وأصحاب الحسينيات بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بالقوانين والإرشادات الأمنية والسلوكية داخل نطاق الحسينيات، مشدداً على ضرورة التعاون مع رجال الأمن.

ثم استمع وكيل الوزارة إلى ملاحظات واقتراحات ممثلي الحسينيات، ووجه القيادات الأمنية بسرعة الأخذ بما يتواكب مع الخطة الأمنية والبعد الإنساني الذي يقوم به رجال الأمن.

ومن جانبهم عبر ممثلي الحسينيات عن تقديرهم لجهود رجال الأمن الدؤوبة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الإنسانية لجميع المواطنين والمقيمين، مؤكدين أن رجال الأمن كانوا وما زالوا قدوة ومثل يحتذى به في الالتزام بالواجب الوطني وحماية أمن وأمان الوطن والمواطنين.