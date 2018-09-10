سفارة الكويت في واشنطن تهيب بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر من إعصار “فلورنس”

اهابت سفارة الكويت في واشنطن اليوم الاثنين الطلبة والمواطنين المقيمين في الولايات الواقعة شرق الولايات المتحدة أخذ الحيطة والحذر من اعصار (فلورنس).

ودعت السفارة في بيان جميع المواطنين الى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وذلك تحسبا لوقوعهم في مسار إعصار (فلورنس) وخاصة في ولايات فيرجينيا ووست فيرجينيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا.

كما دعتهم إلى الالتزام والتقيد بكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الأمريكية المعنية التي تتعلق بإعصار فلورنس.

وشددت على أهمية الاستمرار بالتواصل مع السفارة والمكاتب الملحقة بكل ما يستجد أو يطرأ على ارقام الطوارىء التالية: رقم طوارئ السفارة: 12022620758+ رقم طوارئ المكتب الصحي: 12023202415+ رقم طوارئ المكتب الثقافي: 12023642104+