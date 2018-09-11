كواليس مفاوضات مانشستر يونايتد مع نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل محاولات مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتدعيم صفوفه بصفقة مميزة، من ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي المنصرم.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضًا بقيمة 250 مليون يورو، للحصول على خدمات الويلزي جاريث بيل، نجم الفريق الملكي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان جاريث بيل، قريبا من مغادرة ريال مدريد، في الميركاتو الماضي، لكن قدوم المدرب جولين لوبيتيجي، ساهم في بقاء اللاعب داخل قلعة البرنابيو.

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن تقارير إذاعية، أن مانشستر يونايتد حاول استغلال أزمة جاريث بيل، لضمه مقابل راتب سنوي يبلغ 25 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة، فإن بيل طلب الحصول على مهلة من الوقت، لكن رحيل مدربه السابق في الريال، زين الدين زيدان، الذي تركه على دكة البدلاء في أحيان كثيرة، وكذلك مغادرة كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، ساهم في بقاء اللاعب مع الملكي.