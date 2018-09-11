النصافي: هيكل “الأوقاف” جاء متوافقاً مع متطلبات العاملين

ثمن رئيس مجلس إدارة نقابة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية د. بندر النصافي جهود معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية على إقرار الهيكل التنظيمي الجديد للوزاره لما يمثله هذا الهيكل من نقلة نوعية للخدمات اللي تقدمها الوزارة وفك الإختصاصات المتداخلة بين قطاعات الوزارة وإداراتها وكذلك اعتماده للوحدات التنظيمية غير المعترف بها منذ سنوات مما ساهم في الإستقرار الوظيفي للعاملين في قطاعات الوزارة و تمكين اهل الخبرة والاختصاص من تولي المناصب المناسبة لهم .

وشكر د. النصافي وزير الأوقاف على اقراره الهيكل التنظيمي الذي تعطل تحديثه لسنوات متعاقبة حتى جاء اقراره اليوم بصورة متوافقة مع متطلبات العاملين

وكذلك تقدم د. النصافي بالشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة على موافقته واعتماده للهيكل المقترح من وزير الأوقاف حتى خرج الهيكل التنظيمي للوزارة بهذه الصورة المشرقة.