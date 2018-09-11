حمود فليطح: رفع الإيقاف عن الاتحادات الموقوفة خلال أيام

قال مدير عام هيئة الرياضة الدكتور حمود فليطح، اليوم الثلاثاء، إن رفع الإيقاف عن الاتحادات الموقوفة كافة سيتم خلال أيام، على ان يتم تعيين لجان انتقالية حتى إقامة الانتحابات في أسرع وقت ممكن.

وذكر فليطح في بيان عقب اجتماع لوزان لاستكمال خطوات رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية اليومإن الاجتماع كان إيجابيا إذ تم الاتفاق على معظم الموضوعات الواردة في خارطة الطريق.

وأوضح أن رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ أبدى حرصه على رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل دائم، لافتا إلى أنه أشاد بإجراءات وخطوات الكويت في سبيل رفع الإيقاف.