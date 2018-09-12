“الدفاع” الكويتية تفتتح مكتبا لمتابعة شؤون المرضى بمستشفى “بامرونجراد” التايلندي

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الثلاثاء عن افتتاح مكتب داخل مستشفى (بامرونجراد) في مملكة تايلند الصديقة وذلك لمتابعة شؤون ومتطلبات المرضى والمراجعين المبتعثين من قبلها بغية حصولهم على أقصى مساعدة ممكنة للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالوزارة في بيان صحفي إن الملحق العسكري الكويتي بتايلند العقيد الركن عبدالعزيز النكاس ألقى كلمة بمناسبة افتتاح المكتب الذي سيقوم باستقبال المرضى وتسهيل اجراءاتهم ومساعدتهم وتقديم الرعاية لهم.

وأوضح النكاس أن الدعم الكبير الذي يلقاه المكتب العسكري جاء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وبتوجيهات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر.

وأشار في السياق ذاته إلى حرص مدير إدارة العلاج بالخارج في الوزارة العميد الركن عماد أمان على دعمه بتسهيل إجراءات ومتابعة المرضى المبتعثين من قبل الوزارة.

وتوجه بالشكر إلى الحكومة التايلندية على ما تقدمه من تسهيلات واجراءات للمرضى المبتعثين من قبل وزارة الدفاع الكويتية مشيدا بتعاون مستشفى (بامرونجراد) مع المكتب العسكري واهتمامه بأوضاع واحتياجات المرضى من العسكريين والمدنيين الكويتيين.