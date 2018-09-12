موسم ما بعد #الحج .. أكثر من 637 ألف حاج يصلون للمدينة المنوّرة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة خلال موسم ما بعد الحج حتى يوم أمس 637465 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنوّرة.

وبيّنت الإحصائية أن 27775 حاجاً قدموا للمدينة المنوّرة، أمس، عبر 701 حافلة، فيما ودّعت 28271 مسافراً غادروها، أمس، عبر المنافذ الجوية والبرية في طريقهم إلى بلدانهم.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة، أمس، بلغ 203355 حاجاً، مقارنة بعدد المتبقين لليوم نفسه من العام الماضي 1438هـ، الذي بلغ 251567 حاجاً.