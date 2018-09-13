منتخب الكويت لهوكي الجليد يبدأ غدا مشواره في بطولة هونج كونج الدولية

يبدأ منتخب الكويت لهوكي الجليد للرجال غدا الجمعة مشواره في بطولة هونج كونج الدولية للعبة التي تنطلق هناك بلقاء نظيره المنغولي ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة التي تشهد مشاركة ثمانية فرق اسيوية.

وقال رئيس نادي الالعاب الشتوية الكويتي ورئيس الوفد المشارك للبطولة فهيد العجمي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المنتخب وصل اليوم الخميس الى هونج كونج وهو بأتم جاهزيته الفنية والخططية بعد ختامه معسكرا تدريبيا قويا وناجحا في التشيك استمر أسبوعين.

وأضاف العجمي ان المنتخب الكويتي خاض بالمعسكر ثلاث مباريات تجريبية مع فرق تشيكية قوية فاز بها جميعها نجوم ازرق الهوكي مشيدا بالتزام اللاعبين وجديتهم الكبيرة في التدريبات الصباحية والمسائية التي ادوها بالمعسكر تحت قيادة مدرب المنتخب التشيكي آرنوست بافيل والتي ستظهر نتائجها في البطولة.

وأكد ان البطولة تكتسب اهمية كبيرة لأنها تشهد مشاركة فرق قوية حيث سيلعب منتخب الكويت في المجموعة نفسها مع فريقي اليابان وتايبيه وهما من الفرق القوية كما تضم المجموعة الثانية منتخبات قوية مثل هونج كونج والصين.

وأشار إلى أن ادارة المنتخب عمدت الى ضم عدد من اللاعبين الشباب لصفوف المنتخب في هذه البطولة القوية لاكسابهم خبرات المباريات القوية معربا عن أمله أن يتمكن لاعبو الكويت من تحقيق مركز متقدم في هذه البطولة.

يذكر ان النادي يشرف على خمس العاب شتوية وهي اضافة الى هوكي الجليد كل من رياضات الاستعراض على الجليد ال(فيغر) و(الكيرلينج) و(التزحلق على الجليد) و(السرعة على الجليد).