“الخدمات” الكويتية تدعو مشتركي الهواتف إلى سداد فواتيرهم تفاديا للقطع المبرمج

دعت وزارة الخدمات الكويتية مشتركي الخدمات الهاتفية إلى سداد المترتب عليهم من مستحقات مالية تفاديا لنظام القطع الآلي المبرمج الذي سينفذ الشهر الحالي في حق المتخلفين عن السداد.

وقالت (الخدمات) في بيان صحفي اليوم الخميس إن القطع الآلي المبرمج سيسبقه إرسال رسالة تحذيرية أولى يوم الأحد المقبل تليها رسالة تحذيرية ثانية ترسل إلى أرقام هواتف أصحاب العلاقة في 23 سبتمبر الحالي.

وأضافت أنها ستقوم عقب بث الرسالة التحذيرية الثانية بإيقاف الخدمة عن الهواتف التي تخلف أصحابها عن السداد يوم الأحد الموافق 30 سبتمبر الحالي.

وذكرت أن السقف المالي الذي يقوم بناء عليه الحاسب الآلي بإدراج الرقم الهاتفي ضمن قائمة القطع المبرمج هو 50 دينارا كويتيا (نحو 165 دولارا أمريكيا) للهواتف المنزلية و100 دينار (نحو 330 دولارا) للهواتف التجارية.

وأوضحت الوزارة أن قطع الخدمة آليا سيشمل أرقام الهواتف التي تم الاتفاق على تقسيط مبالغها المستحقة مسبقا وتأخر أصحابها في تسديد القسط الشهري المستحق إضافة إلى أرقام المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية مدة ستة أشهر وأكثر لفئتي (منازل وتجاري) لغير الكويتيين وفئة (تجاري) للكويتيين.

ودعت الوزارة المشتركين إلى الالتزام بتسديد المبالغ المالية المستحقة مبكرا لضمان استمرار الخدمة الهاتفية وتفاديا للادراج ضمن برنامج القطع الآلي معربة عن تقديرها للمشتركين الذين أبدوا تعاونهم معها في الأشهر الماضية.

وأشارت إلى أن سداد فواتير المشتركين متاح عبر موقعها الإلكتروني أو موقع البوابة الإلكترونية الحكومية الرسمية كما يمكن للمشتركين الاستعلام عن حساباتهم عبر الاتصال على الرقم (123).