سفارة الكويت بالأردن تسلم 6ر1 مليون دولار دعما ماليا لمؤسسة الحسين للسرطان

سلم سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم الخميس (مؤسسة الحسين للسرطان) تبرعا ماليا بقيمة بلغت نحو 6ر1 مليون دولار امريكي لدعم برامج المؤسسة في تقديم الرعاية الطبية الشاملة لمرضى السرطان.

وأكد السفير الديحاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش لقائه مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش حرص الكويت على دعم شتى الأعمال الخيرية والإنسانية والإغاثية في المنطقة والعالم مبينا أهمية التبرع الحالي بتعزيز علاقة “الشراكة” مع المؤسسة “الرائدة” في مجال علاج مرض السرطان.

وقال الديحاني إن تقديم هذا الدعم للمؤسسة المعنية بحشد الجهود الدولية لمكافحة السرطان وتنفيذ برامج الوقاية والكشف المبكر عنه يتزامن مع مرور الذكرى الرابعة لتسمية الأمم المتحدة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح “قائدا للعمل الإنساني” واختيارها الكويت “مركزا للعمل الإنساني”.

وأعرب عن الأمل باستمرار علاقة الشراكة مع المؤسسة و(مركز الحسين للسرطان) المتخصص بتقديم الرعاية الطبية الشاملة للمرضى من الأطفال والكبار في الشرق الأوسط مثمنا جهود القائمين على المؤسسة والمركز بتوفير أفضل علاج للسرطان وحرصهم على تطوير وتنمية برامجه العلاجية وخدماته الطبية.

من جانبها ثمنت قطامش في تصريح ل(كونا) استمرار الدعم الكويتي بمختلف مستوياته الرسمية والشعبية للمؤسسة والذي يعكس عمق العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات والثقة المتبادلة في مجال العمل الإنساني.

وأكدت قطامش أهمية هذا الدعم الموجه لصناديق الخير والزكاة التي أسستها مؤسسة الحسين للسرطان لمساعدة المرضى الأقل حظا ومن بينهم اللاجئون المتأثرون بأزمات المنطقة الذين لا يملكون القدرة على تغطية تكاليف العلاج.