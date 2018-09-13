“الصحة” الكويتية تنفي ما تم تداوله عن وجود حالات تسمم غذائي بمستشفى الصباح

نفت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس صحة ما تم تداوله من معلومات عن وجود حالات تسمم غذائي في مستشفى الصباح التابع لها مؤكدة أنها لن تتردد بفسخ العقد مع الشركة المسؤولة عن الأغذية في حال تم البلاغ عن أي حالة من هذا النوع.

ونقلت الوزارة في بيان صحفي عن مديرة مستشفى الصباح بالانابة الدكتورة منال المطر قولها إن المستشفى لا يوجد بها مطبخ وأن الوجبات تقدم عن طريق مطبخ مستشفى الصدري.

وأوضحت المطر “أن الطعام يقدم بأفضل الطرق العالمية استخداما وهو نظام (التروليات) الحار والبارد وأن الوجبات تحضر طازجة أولا بأول”.

وأشارت الى أن هناك آلية تفتيش على سلامة وصحة الأغذية المقدمة تتم من قبل مفتشين ومسؤولين بصورة مستمرة وفق معايير وسياسات البرتوكولات العالمية.