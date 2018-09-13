محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 14 سبتمبر 2018

منذ 8 دقائق
أضف تعليق

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة .
ليلاً:
حار نسبيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المناطق الساحلية .

الحرارة العظمى: 46°
الحرارة الصغرى: 30°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق