حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 14 سبتمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة .
ليلاً:
حار نسبيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المناطق الساحلية .
الحرارة العظمى: 46°
الحرارة الصغرى: 30°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
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