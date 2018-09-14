صحف إسبانيا تنشغل بقطار ميسي ورد الخليفي على ريال مدريد

ركزت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، على تصريحات ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، حول اهتمام ريال مدريد بضم البرازيلي نيمار.

وتصدرت صورة ناصر الخليفي، غلاف صحيفة “ماركا“، التي أجرت حوارًا مع رئيس سان جيرمان.

وكان التصريح الرئيسي للخليفي “نيمار؟ نحن نحترم ريال مدريد وفلورنتينو بيريز”.

وعلى غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو، تصدر تصريح إيفان راكيتيتش، حيث قال “حان وقت دوري الأبطال”.

وأضاف الكرواتي “يجب علينا أن نستمع لميسي، ولكن لم يحدث في التاريخ أن يفوز برشلونة بالكأس الأوروبية بدون حصد لقب الليجا”.

وأبرزت الصحيفة، تصريحات راكيتيتش بأنه لم يفكر في مغادرة برشلونة، وأنه يتمنى أن تتحدث معه الإدارة حول تجديد عقده.

وعنونت صحيفة سبورت “فترة ليونيل ميسي”.

وتابعت “ميسي يمتلك 46 مباراة على التوالي في الليجا دون خسارة، وهو سجل تاريخي يريد مواصلته بعد فترة التوقف الدولي”.

وسلطت الصحيفة، الضوء على تصدر برشلونة، قائمة أندية الليجا الأكثر إنفاقا على الرواتب.

وأعلنت الصحيفة، جاهزية التشيلي أرتورو فيدال لخوض مواجهة ريال سوسييداد بالليجا، غدًا السبت.

وتصدر البرتغالي جونزالو جويديس، صحيفة سوبر ديبورتي، التي عنونت “الدراجة النارية مستعدة”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جويديس جاهز لخوض مباراة ريال بيتيس، غدًا السبت، في انتظار القرار من قبل المدير الفني مارسيلينو.