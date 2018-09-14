محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 15 سبتمبر 2018

منذ 1 ساعة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 15 سبتمبر 2018

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .
ليلاً:
رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 44°
الحرارة الصغرى: 26°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.

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