عيسى رمضان: هذه الأيام “أصفري” تزيد فيها الحساسية والبرد والأنفلونزا وأمراض العيون

قال خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان أن درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع خلال الشهر الجاري فوق الأربعين درجة، بينما تشهد انخفاضا تدريجيا خلال الليل.

وأشار رمضان الى أنه ” تستمر درجات الحرارة مرتفعة فوق 40 م حتى نهاية الشهر نهارا خلال شهر سبتمبر وتنخفض قليلا بشكل تدريجي بطيء ليلا اخر الشهر بإذن الله.”

وأضاف: أن تغيرات المناخ واضحة باستمرار ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الصيفية في السنوات الأخيرة خلال فترة تعتبر بداية فصل الخريف في المنطقة.”

ولفت رمضان الى أن ” هذه الأيام ايام “أصفري” كما نسميها بالكويت وهي فترة تبدأ من شهر سبتمبر وتستمر حتى نوفمبر وأيام هطول الامطار، حيث تزيد في أيامها الحساسية وأمراض البرد والأنفلونزا وأمراض العيون. وذلك بسبب تغير الطقس ودرجات الحرارة وتقلباته وزيادة انتشار الجراثيم والفيروسات فيها.”