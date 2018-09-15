أتلتيكو مدريد يواصل الترنح بالتعادل مع إيبار

أفلت أتلتيكو مدريد من الهزيمة على ملعبه، وحقق تعادلا مثيرا أمام ضيفه إيبار 1 / 1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى خمس نقاط ليقفز إلى المركز الرابع، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، مقابل 4 نقاط لإيبار.

وواصل أتلتيكو مدريد بذلك ترنحه في الدوري الإسباني بالموسم الجديد، حيث أنه التعادل الثاني له مقابل انتصار واحد وهزيمة واحدة.

وظل التعادل السلبي قائما طوال 86 دقيقة ، ثم وجه إيبار ضربة لأتلتيكو وسط جماهيره عندم تقدم في الدقيقة 87 عن طريق سيرجي إينريش.

ورفض أتلتيكو الاستسلام وواصل محاولاته حتى خطف هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ، وسجله بورخا جارسيس مورينو.