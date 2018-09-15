“القوات اللبنانية” : نستنكر التعرض لأمير #الكويت

استنكرت الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية”، في بيان، “التعرض لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مقابلة تلفزيونية على إحدى المحطات اللبنانية”. وأكدت ان “دولة الكويت ومنذ ان نال لبنان استقلاله لم تقدِّم إلا الخير للبنان والشعب اللبناني وللبنانيين العاملين في دولة الكويت، والعلاقة الأخوية بين الدولتين لم تشبها اي شائبة في اي يوم من الأيام، كما لا يمكن لأحد من اللبنانيين ان ينسى المشاريع الإنمائية الكبيرة والعديدة التي نفذها صندوق التنمية الكويتي في كافة المناطق اللبنانية وعلى مدى عشرات السنوات”.

وشددت على “أن كل هذا التاريخ الأخوي بين لبنان والكويت لا يبادل بهذا الشكل، خصوصا انه ليس من شيمنا كلبنانيين ان نرد على علاقات الصداقة والأخوة في محاولة تشويه صورة من قدم للبنان من دون منة ومقابل”.

وختمت مؤكدة “عمق العلاقة التي تجمع دولة لبنان بدولة الكويت والشعبين اللبناني والكويتي”، وطالبت القضاء اللبناني “باتخاذ الإجراءات المناسبة لكي لا تتكرر هذه الواقعة”.

وكالة الانباء الرسمية اللبنانية “الوكالة الوطنية للاعلام”