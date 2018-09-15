رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض أي إساءة للكويت وأميرها

رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري اي اساءة للكويت واميرها .

وقال الرئيس بري : اﻻساءة للكويت واميرها صاحب السمو الشيخ صباح اﻻحمد الجابر الصباح، مرفوضة ومدانة بكل المقاييس ،وسيحفظ اللبنانيون على الدوام للكويت اميرا وشعبا وحكومة ومجلس أمة ايديهم البيضاء التي امتدت للبنان في ايام الشدة والرخاء ولن نسمح بأن يعكر صفو عﻻقة تاريخية وأخوية بين بلدين جمعهما ويجمعهما فعل الخير والمحبة والثقة بأن ﻻ يفرقهما شيء