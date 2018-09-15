ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بيلباو.. لينفرد برشلونة بالصدارة

توقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد، بتعادل إيجابي أمام أتلتيك بيلباو بهدف لمثله، في معقل الأخير “سان ماميس”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

وسجل هدف بيلباو ويليامز في الدقيقة 15، وسجل هدف التعادل لريال مدريد إيسكو في الدقيقة 63.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 10 في وصافة جدول الترتيب خلف برشلونة المتصدر، ورفع بيلباو رصيده للنقطة 5 في المركز الرابع.

دخل ريال مدريد معتمدا على الضغط منذ البداية، حيث سنحت أولى الفرص للتسجيل عبر الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 2 بتسديدة جانبت مرمى بيلباو.

وأول رد من قبل بيلباو كان عبر المهاجم ويليامز الذي سدد كرة في الدقيقة 15، على يمين الحارس كورتوا.

وتألق كورتوا في التصدي لتسديدتين في الدقيقة 22، من قبل يوري بيرشيش لاعب أتلتيك بيلباو.

وتصدى سيمون حارس أتلتيك بيلباو لتسديدة قوية من ماركو أسينسيو في الدقيقة 29 في وسط المرمى.

وافتتح أصحاب الأرض أول أهداف المباراة، في الدقيقة 32 عبر مونياين، مستغلا عرضية داني جارسيا وتسديدة ويليامز.

وألغى حكم المباراة هدفا آخر لبيلباو بداعي التسلل على راؤول جارسيا في الدقيقة 35 من المباراة.

ومنع سيمون الكروتي لوكا مودريتش من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 37، بتسديدة قوية تصدى لها الحارس الباسكي.

وبانطلاق الشوط الثاني، قرر لوبيتيجي الدفع بالبرازيلي كاسيميرو بدلا من الشاب داني سيبايوس في مركز خط الوسط.

وهدد ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو ريال مدريد في الدقيقة 49، بتسديدة قوية لكنها كانت غير متقنة وعلت مرمى كورتوا.

وأيضًا بدأ إدواردو بريزو مدرب بيلباو، أول تغييراته بالدفع بكابا بدلا من مونياين في الدقيقة 54.

وأهدر سيرجيو راموس فرصة خطرة لتسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 59، بعد ركلة حرة سددها جاريث بيل وارتدت من الحارس سيمون ولكن راموس سدد الكرة في نفس اتجاه الحارس الشاب.

ودفع لوبيتيجي بثاني أوراقه في المباراة إيسكو بدلا من لوكا مودريتش في الدقيقة 60 من أجل تنشيط الجبهة الهجومية، وبعد 3 دقائق فقط نجح إيسكو في تسجيل هدف التعادل بكرة رأسية مستغلا عرضية من بيل.

وأهدر راموس، فرصة التقدم للريال في الدقيقة 73، بعدما علت الركلة الحرة التي نفذها من على حدود منطقة الجزاء، عارضة بلباو.

واستخدم لوبيتيجي آخر تبديلاته بالدفع بلوكاس فاسكيز بدلا من الويلزي جاريث بيل في الدقيقة 74، وواصل بيريزو تغييراته بإشراك ميكيل سان خوسيه بدلا من ويليامز، ودفع بمورينو بلاد من بينات.

وبدأ لاعبو كلا الفريقين الالتحامات القوية، ونال ثنائي ريال مدريد داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز البطاقات الصفراء في الدقائق الأخيرة، في مقابل 5 بطاقات حصل عليها لاعبو بيلباو على مدار المباراة.

وتألق البلجيكي كورتوا في التصدي لتسديدة قوية من ريكو لاعب بيلباو في الدقيقة 92، ليؤمن تعادل الميرنجي.