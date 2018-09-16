“بيت الزكاة” الكويتي: 8563 “أضحية” تم تنفيذها في 29 دولة عربية وإسلامية

أعلن بيت الزكاة الكويتي اليوم الأحد أن اجمالي عدد (الأضاحي) في مشروع الاضاحي الخارجية وصل إلى 8563 أضحية تم تنفيذها في 29 دولة عربية وإسلامية بالتعاون مع 64 هيئة خيرية.

وقال مدير إدارة النشاط الخارجي في بيت الزكاة عادل الجري في تصريح صحفي إن مشروع الاضاحي الخارجية الذي أشرف عليه البيت لاقى نجاحا كبيرا بتكلفة بلغت 915ر399 ألف دينار كويتي (نحو 31ر1 مليون دولارأمريكي).

وأوضح الجري ان مشروع الأضاحي خارج البلاد يعتبر من أهم مشاريع بيت الزكاة ويلقى إقبالا كبيرا كل عام مضيفاان المشروع يهدف الى توفير لحوم الأضاحي للأيتام والطلبة والأسر الفقيرة وذلك لتعزيز قيم التواصل والتراحم التي حث عليها الاسلام.

من جهته قال مدير ادارة المشاريع والهيئات المحلية في بيت الزكاة عايد المطيري إن مشروع الأضاحي داخل الكويت تم بالتعاون والتنسيق مع كل من (شركة نقل و تجارة المواشي) والتي قامت بتوفير الأضاحي والاشراف عليها و(بنك الطعام) الذي قام بتجميع لحوم الأضاحي من المتبرعين وتوزيعها على الأسر المحتاجة.

وأضاف المطيري ان التكلفة الاجمالية لمشروع الأضاحي داخل الكويت بلغت 620ر126 الف دينار (نحو 2ر417 الف دولار) وبلغ عدد الأضاحي 1850 (أضحية) مضيفا أن بيت الزكاة قد وفر خمسة مراكز لاستلام لحوم الأضاحي من المضحين تسهيلا لهم.