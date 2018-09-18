دوري ابطال اوروبا “تشامبيونز ليغ” ينطلق اليوم وسط ترقب عشاق الساحرة المستديرة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم الثلاثاء انطلاق منافاسات بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم (تشامبيونز ليغ) بلقاءات من الطراز الرفيع ابرزها يجمع ليفربول الانجليزي بباريس سان جيرمان الفرنسي وانتر ميلان الايطالي بتوتنهام الانجليزي وبرشلونة الاسباني ببي اس في ايندهوفن الهولندي.

وتبدأ منافسات البطولة بمواجهات المجموعة الاولى اذ يستضيف فريق برشلونة الاسباني على ملعب كامب نو نظيره بي اس في ايندهوفن الهولندي ويستضيف انتر ميلان الايطالي نظيره توتنهام الانجليزي في ملعب سان سيرو وذلك عند الساعة 55ر19 بالتوقيت المحلي في الكويت.

وفي المجموعة الثانية يحل فريق بروسيا دورتموند ضيفا على فريق كلوب بروج البلجيكي فيما يستضيف موناكو الفرنسي فريق اتلتيكو مدريد الاسباني وذلك عند الساعة 00ر22 بالتوقيت المحلي.

وتشهد منافسات المجموعة الثالثة لقاء القمة في مواجهات اليوم الاول اذ يلتقي وصيف النسخة السابقة ليفربول الانجليزي بفريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان في ملعب انفيلد كما يستضيف فريق سرفينا زفيزدا الصربي نظيره نابولي الايطالي وذلك عند الساعة 00ر22 بالتوقيت المحلي.

وفي منافسات المجموعة الرابعة يستضيف قلطة سراي التركي نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي كما يحل بورتو البرتغالي ضيفا على شالكا الالماني عند الساعة 00ر22 بالتوقيت المحلي.

ويتصدر فريق ريال مدريد الاسباني قائمة الفرق الاكثر تتويجا بلقب البطولة ب13 لقبا يأتي بعده اي سي ميلان الايطالي بسبعة القاب ثم ليفربول الانجليزي وبرشلونة الاسباني وبايرن ميونخ الالماني بخمسة القاب ثم اياكس امستردام الهولندي باربعة القاب وانتر ميلان الايطالي ومانشستر يونايتد الانجليزي بثلاثة القاب.