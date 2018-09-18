ميسي يبحث عن الضحية رقم 30

يستعد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، لمواجهة فريق آيندهوفن الهولندي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن ميسي سجل 100 هدف في مرمى 29 فريقًا خلال مسيرته في دوري الأبطال، والتي امتدت إلى 125 مباراة.

وذكرت أن ميسي يسعى لملاحقة الإسباني راؤول جونزاليس، لاعب ريال مدريد الأسبق، الذي سجل في شباك 33 فريقًا مختلفًا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، الذي هز شباك 32 فريقًا.

وأشارت إلى أن هذه البطولة تعد رقم 15 لميسي في مشواره مع برشلونة، حيث أنه سجل في كل النسخ بقميص البلوجرانا، باستثناء موسم 2004/2005.

ونوهت أن آرسنال هو أكثر فريق تلقى أهدافًا من ميسي، حيث زار مرمى الجانرز 9 مرات.