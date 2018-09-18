هواوي تؤكد “صفعتها” لآيفون: هاتفنا الصاروخي خلال أيام

استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع “ميت 20″، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر.

ويدعم “ميت 20” أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى “كيرين 980″، هذا إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت، وفق ما نقل موقع “تي 3” التقني.

وسيزوّد الهاتف بشاشة عرض قياس 6.9 إنشات، بدقة عرض تصل إلى 2340X1080 بكسل، كما سيأتي ببطارية كبيرة 4200 ميلي أمبير/ ساعة، فضلا عن دعم ميزة التعرف على هوية المستخدم من خلال البصمة، وكاميرا قوية ثلاثية، ونظام تشغيل من نوع “آندرويد 9 باي”.

وتعرضت أبل لانتقادات لاذعة من جانب هواوي عقب إطلاقها لمجموعة من هواتفها الذكية، حيث نشرت الشركة الصينية تغريدة على حسابها في تويتر قالت فيها: “شكرا لكم لأنكم جعلتمونا البطل الحقيقي لهذه السنة.. نلتقي في لندن يوم 10 أكتوبر 2018”.

ويفهم من التغريدة، أن أبل، لم تكن في مستوى التطلعات، حيث فشلت في امتحان إطلاق هواتف بميزات جديدة وغير مسبوقة، وهو الأمر الذي سبق وأكدته مجموعة من التقارير الإعلامية.