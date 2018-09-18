حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 19 سبتمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .

ليلاً:

رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 44°

الحرارة الصغرى: 29°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.