موقع إذا زرته سينهار هاتفك

اكتشف أحد مطوري التكنولوجيا، وجود شفرات قصيرة محملة على روابط في الإنترنت، يمكن أن يؤدي الضغط عليها إلى “انهيار” أجهزة آيفون وآيباد وإعادة تشغيلها.

وقال صبري حدوش في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه اختبر الشفرة المكونة من 15 سطرا فقط، ووجد أنها تعمل على جهاز iPad Pro بشكل مدهش.

وأضاف حدوش، الذي له تاريخ طويل في تعقب الأخطاء في العديد من البرامج، أنه في غضون ثانية أو اثنتين كانت شاشة الجهاز فارغة وتمت إعادة تشغيلها.

ويتعلق الأمر بصفحة تزيد من تحميل Apple Webkit، وهو برنامج في الكواليس يستخدمه متصفح Safari لعرض مواقع الويب على كل من Mac وiOS.

وإذ ما قام المستخدم بزيارة صفحة الويب المصممة خصيصا على أجهزة Mac التي تعمل بنظام Safari، فإن ذلك سيؤدي أيضا إلى تجميد المتصفح.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الضغط بالخطأ على الرابط الذي يشغل هذه الصفحة لن يؤدي على الأرجح إلى تعطل الكمبيوتر بأكمله.

لكنه يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات في برنامج بعض المتصفحات، مثل إكسبلورير، أو تباطؤ عمل أخرى أثناء التحميل.

وعلى ما يبدو فإن متصفحات غوغل كروم وموزيلا فايرفوكس لا يتأثران بالضغط على هذا الرابط الخبيث.

وعلى الرغم من أن الضغط على الرابط يعطل الجهاز مؤقتا، فإنه لا يمكن لأي شخص آخر استغلاله للوصول إلى جهازك أو تشغيل شفرة خبيثة أخرى.

ومن المحتمل أن تطرح شركة أبل تحديثا لنظام التشغيل iOS يعمل على إصلاح هذا الخلل في غضون بضعة أيام.