بلدية الكويت: ابعاد عمال النظافة المتسولين وتغريم الشركات التابعين لها

اكد مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي ابعاد أي عامل يقوم بالتسول أو أعمال مخالفة للنظام العام من عمال شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية فضلا عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات التابعين لها.

وقال المنفوحي في بيان صحفي اليوم الاربعاء انه تم إخطار شركات النظافة بجميع المحافظات بهذه الإجراءات كما سيتم تكثيف الحملات التفتيشية إعتبارا من يوم الأحد القادم بالتعاون مع اللجنة الرباعية المتمثلة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت.

وأوضح ان تلك الاجراءات وضعت للحد من ظاهرة تسول عمال النظافة والتي تؤثر سلبا على المظهر الحضاري للبلاد.

وأضاف أن البلدية حريصة كل الحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين إلى جانب ابراز المظهر الحضاري للبلاد بأبهى صورة.