هل يغيب كريستيانو رونالدو عن موقعة أولد ترافورد؟

أصبح كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس مهددا بالغياب عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أرووبا، بعد طرده في مباراة أمس أمام فالنسيا.

وذكرت صحيفة “Manchester Evening News” أن نجم يوفنتوس سوف يغيب عن المباراة المقبلة أمام يونج بويز في الجولة الثانية، بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها أمس، مشيرة إلى أنه قد يغيب عن مباراة الجولة الثالثة أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، حال تغليظ العقوبة عليه.

وتعرض صاروخ ماديرا للطرد المباشر في أولى لقاءاته بألوان البيانكونيري في دوري الأبطال، عقب مشادة بينه وبين جيسون موريلو مدافع فالنسيا، انتهت بحصوله على البطاقة الحمراء بعد قرار الحكم الذي استعان بمساعده قبل إشهارها.

وحقق الفريق الإيطالي الفوز في مباراة الأمس بهدفين نظيفين من ضربتي جزاء نفذهما البوسني ميراليم بيانيتش.