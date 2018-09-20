“الخطوط الكويتية”: امتيازات خاصة للطلبة المبتعثين في الخارج

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالله الشرهان ان الشركة ستوفر امتيازات خاصة لجميع الطلبة المبتعثين للخارج سواء كانوا على نفقة وزارة التعليم العالي أو الذين يندرجون تحت مظلتها وإشرافها.

وأضاف الشرهان في تصريح للصحافيين على هامش توقيع اتفاقية تعاون مع (التعليم العالي) اليوم الخميس أن (الكويتية) ستمنح الطلبة المبتعثين خصما يصل إلى 15 في المئة على السعر السوقي المعلن على عدد رحلات غير محددة مبينا أن الخصم يشمل التذاكر الإلكترونية سواء كان انطلاق الرحلة من داخل الكويت أو خارجها.

وأوضح أن الشركة ستقدم 2500 ميل مجانية للطلبة في عضوية نادي الواحة الحاليين والسابقين مجزأة على سنوات الدراسة وبواقع 500 ميل للسنة الدراسية الواحدة.

وأكد أن مذكرة التفاهم مع (التعليم العالي) تأتي ضمن خطط (الكويتية) لدعم وتشجيع أبنائها الطلبة مشيرا إلى أن الوزارة ستزود الشركة بأسماء الطلاب والطالبات إضافة إلى تزويدها بقاعدة بيانات الطلبة المحدثة عبر التنسيق المستمر بين الجهتين.

من جانبه قال وكيل وزارة التعليم العالي الكويتية الدكتور صبيح المخيزيم في تصريح مماثل ان هذه الاتفاقية تعد احد أوجه التعاون المشترك بين الجهات داخل الكويت والتي تهدف إلى دعم الناقل الوطني اضافة الى كونها فرصة لاستفادة الطلبة من هذه الخدمات خلال فترة ابتعاثهم.

وذكر أن عدد الطلبة المبتعثين للخارج يصل إلى نحو 23 ألف طالب يدرسون على نفقة (التعليم العالي) إضافة إلى نحو 3 آلاف آخرين يدرسون على نفقتهم الشخصية تحت مظلة وإشراف التعليم العالي في حين يصل عدد الطلبة الدارسين على نفقة جهات حكومية أخرى إلى نحو 7 آلاف.

وبين المخيزيم أن الاتفاقية ستوفر خصما لجميع الطلبة سواء للمبتعثين على نفقة (التعليم العالي) أو تحت مظلة وإشراف الوزارة لافتا الى “أن هناك فئات أخرى سيتم النظر فيها لإضافتها خلال الفترة المقبلة”.

يذكر أن (الكويتية) وقعت في شهر يوليو 2017 اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي لابتعاث 180 طالبا كويتيا لدراسة علوم الطيران في بريطانيا حيث تشتمل خطة الابتعاث على مدار ثلاثة أعوام بواقع 60 طالبا سنويا ومدة الدراسة 20 شهرا يتم خلالها التأمين طبيا على الطلاب حسب ما هو معمول به في نظام البعثات ب(التعليم العالي).

وأسست (الخطوط الكويتية) عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وتعد إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها نحو 40 وجهة حول العالم.