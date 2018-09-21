الاتحاد السعودي يلغي مباراة السوبر مع الأهلي المصري

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء مباراة السوبر بين فريقي الأهلي المصري والهلال، والتي كانت من المقرر أن تقام في السادس من أكتوبر المقبل بالرياض.

وأعرب الاتحاد السعودي عن أسفه لما ورد في بيان النادي الأهلي المصري بشأن مباراة السوبر، التي تجمع بين بطلي الدوري في البلدين الشقيقين السعودية ومصر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وجاء في البيان: “الاتحاد السعودي يعتذر بصورة نهائية عن إقامة مباراة الهلال والأهلي وسيكتفي بما تم الإعلان عنه سابقا في إقامة مباراتي السوبر السعودي المصري بين الاتحاد والزمالك في القاهرة والهلال والزمالك في الرياض”.

وأضاف: “ستتم مراعاة هذا الموقف في الأعوام القادمة خلال اعتماد مواعيد مباراتي السوبر السعودي المصري”.

يذكر أن الأهلي المصري اشترط أن يتم تأجيل مبارياته في الدوري والبطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا من أجل أن يشارك في المباراة، كما جاء في بيانه.

وكان بيان مشترك للاتحادين المصري والسعودي جاء فيه: “اتفق الاتحادان بمشاركة الناديين الكبيرين على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي يوم 6 أكتوبر المقبل بالرياض على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بين فريقي الأهلي والهلال باعتبارهما بطلي الدوري في البلدين”.

وأوضح البيان أن الموعد تم اختياره “في إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد (في إشارة إلى حرب عام 1973)”.