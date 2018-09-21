مظهر جديد لميسي في تدريبات برشلونة

شارك ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، في تدريبات فريقه الكتالوني، اليوم الجمعة، تحضيرًا لمواجهة جيرونا، في إطار الجولة الخامسة من عمر الليجا.

وظهر النجم الأرجنتيني، في المران، بمظهر جديد، حيث قام بحلق لحيته، التي اعتاد على الحفاظ عليها في السنوات الأخيرة، كما استغل الراحة التي أعطاها المدرب للفريق، ليعيد تصفيف شعره بطريقة جديدة.

وساهم ميسي، في فوز البلوجرانا على أيندهوفن الهولندي، في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز الهاتريك الثامن له في البطولة.

ويتقاسم البرغوث الأرجنتيني، صدارة هدافي الليجا مع كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، برصيد 4 أهداف.