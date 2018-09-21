ميسي أفضل لاعب في الجولة الأولى لأبطال أوروبا

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لمجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا لتغريدة على الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، “نعلن فوز ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من المسابقة”.

وجاء فوز اللاعب الدولي الأرجنتيني بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، بعد أدائه المميز أمام آيندهوفن الهولندي على ملعب كامب نو، حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في تلك المباراة.

وتفوق ميسي على جيمس ميلنر لاعب ليفربول الإنجليزي بعدما سجل هدفا في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي.

بالإضافة إلى الفرنسي الجنسية صاحب الأصول الجزائرية نبيل فقير المحترف في ليون، بعد المستوى اللافت للنظر خلال لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتفوق أيضا على الفرنسي بول بوغبا المحترف في مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد تسجيله لهدفين في مرمى يونج بويز السويسري.