تصنيف يكشف المدينة الأخطر في أوروبا والأكثر أمانا

قال موقع “لوباريزيان” الفرنسي إن مدينة مارسيليا، الواقعة جنوبي البلاد، صنفت كـ”أخطر مدينة في أوروبا”، حسب تصنيف أعده موقع “نمبيو” الأميركي.

وذكر المصدر أن مارسيليا تصدرت تصنيفا لأخطر المدن الأوروبية، متبوعة بمدينتي نابولي وقطانية الإيطاليتين في المركز الثاني والثالث على التوالي.

وذكر “نومبيو” أن التصنيف اعتمد على درجة الأمان في كل مدينة أوروبية، ونسبة الجرائم فيها.

وفي مارسيليا، تبلغ درجة الأمان 35.65 في المئة فقط، و64.35 من حيث نسبة الجرائم. أما في نابولي، فـ41.70 في المئة بالنسبة للأمان، و58.30 بالنسبة للجرائم.

وتلقب بعض المواقع الفرنسية، مارسيليا بـ”عاصمة الجريمة”، حيث ترتفع فيها نسب الجرائم والانحراف وحروب العصابات بشكل كبير.

هذا واحتلت مدينتا برن وبازل السويسريتان أولى المراكز بالنسبة للأمان، حيث تبلغ فيهما 82.76 و83.99 في المئة على التوالي، متبوعتين بمدينة ميونيخ الألمانية بـ82.55 في المئة.