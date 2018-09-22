مودريتش يعترف بالتهرب الضريبي ويقبل عقوبة السجن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، اعترف بتهمتين متعلقتين بالتهرب الضريبي.

وأفادت صحيفة (إلموندو) الإسبانية بأن مودريتش اعترف بالتهرب الضريبي عبر نقل عائدات حقوق صورته لشركة فى لوكسمبورج، لتفادي دفع نسبة مرتفعة من الضرائب في إسبانيا.

واتهمت مصلحة الضرائب الإسبانية، مودريتش، أفضل لاعب في أوروبا، بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 290 ألفا و990 يورو في 2013، و579 ألفا و738 يورو في 2014 عن عائدات شخصية خاصة بحقوق صورته، كان يحولها إلى الشركة التي تترأسها زوجته فانيا بوسنيتش، في لوكسمبورج.

وأضافت الصحيفة أنه خلال إجراء التحقيقات مع مودريتش، اكتشفت وزارة المالية، أن أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018 الذي حل فيه منتخب بلاده وصيفا، لديه أموال لم يعلن عنها بجزيرة مان، وهو ما قد يزيد من قيمة تهربه الضريبي.

لكن إحدى اللجان القضائية توصلت مؤخرا إلى عدم وجود أي عناصر تستلزم زيادة الغرامة.

وبحسب (الموندو) فإن مودريتش توصل لاتفاق مع النيابة يقضي بسداده غرامة تصل إلى 40% من قيمة مبلغ التهرب الضريبي، أي 348 ألفا و921 يورو، مع خيار استبدال عقوبة السجن ثمانية أشهر بدفع غرامة أخرى قيمتها 250 يورو يوميا، على مدار ثمانية أشهر، أيضا.

وسيضطر لوكا، والذي كان قد دفع مليون يورو في بداية القضية، إلى سداد 400 ألف يورو لإنهاء القضية من الناحية الجنائية.

وكانت وزارة المالية الإسبانية فرضت على مودريتش غرامة قيمتها 1.2 مليون يورو، بموجب القانون الإداري، لعدم سداده ضرائب في إسبانيا عام 2012 الذي انتقل فيه لريال مدريد، وهي قضية ليس بها شق جنائي.

ويتعين على مودريتش هكذا سداد إجمالي مبلغ 2.6 مليون يورو، لتصفية ديونه مع وزارة المالية.