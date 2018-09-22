صحيفة: “الشؤون” ستتخذ اجراءات مشددة تجاه عضو مجلس الادارة المنحل لجمعية الحرية الكويتية

ذكرت صحيفة “النهار” الكويتية نقلا عن الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري بأن هناك اجراءات مشددة سوف تتخذها وزارة الشؤون تجاه عضو مجلس الادارة المنحل لجمعية الحرية الكويتية بعد الكلمة التي القاها مؤخرا في احد المؤتمرات الخارجية.

ووصفت الهاجري في تصريح صحفي ماجاء في كلمة عضو مجلس الادارة المنحل بالمزاعم مشيرة الى انه لا توجد جمعية نفع عام رسمية بنفس المسمى الوارد في كلمته مؤكدة ان وزارة الشؤون تحرص على تطبيق القانون تجاه تلك الجمعيات ولا تتخذ اي قرارات الا بعد دراستها والتأكد من ان هذه القرارات تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها

واكدت ان وزارة الشؤون سوف تتخذ ضد العضو المذكور كافة الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات ذات الصله ازاء الاتهامات الباطلة التي وجهها لدولة الكويت وفقا للقانون.