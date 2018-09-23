“التربية” الكويتية: لا اضافة أو حذف في المنهج الرسمي الا باعتماد قطاع البحوث التربوية

أكدت وزارة التربية الكويتية الحرص على ضرورة تطبيق المنهج الرسمي داخل الميدان التربوي دون أي اضافة للمحتوى أو حذف منه بأي وسيلة وأي شكل الا باعتماد قطاع البحوث التربوية والمناهج بالوزارة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد الى قيام الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج صلاح دبشة بإصدار تعميم بشأن ضوابط تطبيق المنهج داخل الميدان التربوي مؤكدا على أهمية تطبيق المنهج المعتمد من القطاع مع ضرورة الالتزام بالمقررات الدراسية المقررة للعام الدراسي 2018/2019 والمذكورة بقوائم كشوف الكتب المدرسية.

وأكدت النشرة على عدم تطبيق أي مادة مساندة للمنهج (مذكرات – كتيبات – ملخصات – أدلة وغيرها) الا بعد اعتمادها من قطاع البحوث التربوية والمناهج.