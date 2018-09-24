ميسي يرفض مصافحة حكم مباراة جيرونا

ظهر ليونيل ميسي قائد برشلونة، منفعلًا بعد انتهاء مباراة الديربي أمام جيرونا، بالتعادل (2-2)، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ورفض البرغوث، مصافحة الحكم خيسوس جيل مانزانو، عقب نهاية المباراة، فرغم أن الحكم الإسباني مد يده لمصافحة اللاعب، إلا أن الأخير تجاهله، واكتفى بالاعتراض على قراراته.

ولم يجد الحكم جيل مانزانو سوى مطالبة ميسي بمغادرة ملعب كامب نو إلى غرف خلع الملابس.

وشهد الديربي الكتالوني احتكاكات بدنية عديدة، ما دفع الحكم لإشهار الكارت الأصفر 8 مرات، إضافة إلى طرد الفرنسي كليمنت لينجليت مدافع برشلونة.