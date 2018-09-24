فالدانو يخشى تكرار مأساة إنييستا مع مودريتش

أكد خورخي فالدانو، نجم ريال مدريد السابق، أحقية لوكا مودريتش، نجم الفريق الملكي، في الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال فالدانو، في تصريحات لإذاعة أوندا سيرو “أعتقد أنه من الظلم ألا يفوز مودريتش بجائزة الأفضل”.

ويتنافس على جائزة الأفضل، هذا العام، لوكا مودريتش، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ومحمد صلاح لاعب ليفربول.

وأضاف فالدانو “سيكون الأمر ظالمًا كما حدث مع أندرياس إنييستا، بعدما قاد منتخب إسبانيا للتتويج بمونديال 2010، الذي أقيم في جنوب أفريقيا”.

وفاز ليونيل ميسي، بجائزة أفضل لاعب في العالم في 2010، على حساب زميليه إنييستا وتشافي، رغم فوز الأخيرين بالمونديال في ذلك العام.

وتطرق فالدانو، للحديث عن ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد، موضحًا “إنه يتقدم بشكل صحيح، وبدأ أن يكون حاسمًا”.

وبسؤاله عن طرد كليمينت لينجليت، مدافع برشلونة أمام جيرونا، أمس الأحد، ضمن منافسات الليجا، أجاب “لا يستحق الطرد، أنا لم أر أي تعمد من اللاعب”.