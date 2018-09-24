“البلدي” الكويتي يوصي بتحديد مواقع المخيمات الربيعية والقيام بحملة توعوية

أوصت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي الكويتي في اجتماعها اليوم الاثنين الجهات المعنية والمختصه بتحديد مواقع اقامة المخيمات الربيعية وضرورة القيام بحملة توعوية قبل وأثناء موسم المخيمات.

وقالت رئيسة لجنة شؤون البيئة وعضو المجلس البلدي مها البغلي في تصريح للصحفيين ان اللجنة اوصت أيضا ان تكون زراعة شتلات فطرية وبرية من ضمن الشروط المطبقة على اصحاب المخيمات خلال فترة التخييم.

واوضحت ان اللجنة طلبت من هيئة الزراعة تحديد نوع الشتلات مشددة على ضرورة وجود رقابة على المخالفات وازالة المخيمات غير المرخصة الى جانب المحافظة على النظافة عبر التأكيد على وجود حاويات نظافة للمخيمات.

وذكرت البغلي ان اللجنة ناقشت في اجتماعها موضوع المخيمات وتأثيرها على البيئة البريه وحماية (فيض السدر) في حارة حوشان شمال الكويت اضافة الى حماية الأشجار المحلية المعمره تحت اشراف عددا من الجهات المختصه منها معهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

واشارت الى وجود ترتيب مع هيئة الزراعة لتوفير شتلات مجانية للمواطنين الراغبين بالتخييم مضيفة انه سيتم دراسة المواقع التي ستخصص للمخيمات للسنوات المقبلة بالتنسيق مع هيئة الزراعة ومعهد الأبحاث.

وبينت ان هناك توصية من هيئة البيئة بعدم زيادة رسوم التخييم معربة عن املها في إمكانية تنفيذ المقترح المقدم من عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان والمعني بتخصيص اماكن للمشاريع الصغيرة والمشاريع الخدمية التي تخدم أهالي المخيمات سواء كانت مسلتزمات واحتياجات المخيمات او المتعلقة بالأنشطة الترفيهية.