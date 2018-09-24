الفيفا: كريستيانو وميسي يشوّهان كرة القدم

انتقد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ بسبب عدم حضورهما مساء اليوم الإثنين، حفل جوائز الأفضل في العاصمة البريطانية لندن.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنَّ الفيفا انتقد غياب الثنائي، قائلًا: “إنهم يشوهون كرة القدم، وهم لا يدركون ذلك. المتضرر من هذا الأمر ستكون الرياضة وهما”.

وأوضحت الصحيفة أنَّه لا يوجد شخص يريد أن يخفي حقيقة الغضب بسبب غيابهما عن الحفل، خاصة بعدما احتكرا الجوائز الفردية في العقد الماضي، لكنهما في هذه اللحظة التي لن يتوجا فيها قررا عدم المجيء.

وأشارت إلى أنه رغم غيابهما، إلا أن البساط الأخضر في القاعة الملكية بلندن لم يكن أقل بريقًا، إذ ظهر لاعبون مثل مودريتش، وصلاح، وراموس، ودي خيا، ومبابي، وكورتوا، وفاران، وداني ألفيس.

وكذلك مدربون مثل زيدان، وبوكتينيو، وداليتش، ولوران بلان، ويواخيم لوف، وفابيو كابيلو، وأساطير مثل بوبا وشمايكل الأب، وسالجادو، وهيجيتا، وكانوتيه، ورونالدينيو، والبرازيلي رونالدو.