“الصحة” الكويتية: 20 ألف استفادوا من الحملة التوعوية لمرض التهاب الكبد الفيروسي (سي)

قالت رئيس المكتب الاعلامي بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة غالية المطيري اليوم الثلاثاء ان 20 الف مواطن ومقيم استفادوا من الحملة التوعوية بمرض الكبد الفيروسي (سي) بمراحلها الثلاث.

جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش فعالية توعوية عن التهاب الكبد الفيروسي (سي) بكلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية نظمها المكتب الاعلامي لوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة للحملة التوعوية التي يقيمها المكتب عن المرض التي بدأت منذ العام 2016.

وأوضحت المطيري أن المرحلة الثالثة للحملة شهدت مزيدا من التعاون مع استشاريي أمراض الكبد والجهاز الهضمي بوزارة الصحة تحت شعار (مستعد للشفاء من التهاب الكبد سي).

وأشارت الى ان المرحلة الثالثة شملت تنظيم محاضرات علمية ألقاها استشاريون الى جانب المعرض الصحي الذي يقام بالتزامن مع المحاضرة ويقدم من خلاله فريق المكتب الاعلامي المعلومات الصحيحة والحديثة عن التهاب الكبد فضلا عن توزيع المطبوعات الصحية و اجراء كشف مجاني لاكتشاف الاجسام المضادة لفيروس الكبد (سي).

وأضافت انه تم عمل محاضرة توعوية للطلبة الضباط عن التهاب الكبد الفيروسي (سي) القاها الدكتور سالم الشمري استشاري أمراض الجهاز الهضمي و أمراض الكبد.

وذكرت أن فريق المكتب يقوم بتوجيه المصابين الى الخطوات اللازمة للتأكد من الاصابة والحصول على الرعاية الصحية المناسبة مشيرة الى ان المرحلة الثالثة ستستمر مدة عام وسيتم خلالها تغطية عدد كبير من وزارات ومؤسسات الدولة.