صدمة في ريال مدريد بعد كشف مدة غياب إيسكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مدة غياب إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد عن الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها.

وشعر إيسكو بعدم الارتياح صباح اليوم الثلاثاء، وأخبر الطاقم الطبي، ولم يشارك في المران الجماعي، وأثبتت الفحوصات إصابته بالتهاب حاد في الزائدة الدودية، وفقًا للموقع الرسمي للنادي.

وأعلن الملكي في البيان، عن خضوع إيسكو لعملية جراحية خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن إيسكو سيغيب عن الفريق لمدة شهر، حيث سيخضع لراحة سلبية لمدة أسبوع ويعود بعدها للعمل بشكل تدريجي.

ويشكل هذا النبأ صدمة للملكي، في ظل أهمية اللاعب الإسباني في تشكيلة المدرب جولين لوبيتيجي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إيسكو لن يكون قادرًا على التدريب بشكل طبيعي حتى الأسبوع الثالث، وسيعمل على اللحاق بمباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة في 28 أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل.